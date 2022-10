0 Facebook Pontecagnano, trovato il cadavere di una donna: potrebbe essere Marzia Capezzuti Cronaca 26 Ottobre 2022 08:37 Di redazione 1'

Ritrovamento choc nel bosco San Benedetto a Pontecagnano, dove sono stati rivenuti i resti del cadavere di una donna. Potrebbe trattarsi di Marzia Capezzutti, giovane milanese di 29 anni scomparsa da un anno dalla casa popolare dei parenti del suo ex compagno, in via Verdi.

Cadavere ritrovato a Pontecagnano: è Marzia Capezzuti?

Saranno gli esti del test del dna, disposti dalla Procura di Salerno, ad accertare se i resti appartengono alla giovane scomparsa e si metterà la parola fine a questa terribile vicenda. Sull’operazione, per ora, c’è massimo riserbo. I carabinieri hanno lavorato tutto il giorno per l’operazione di recupero e di rilievi nel bosco. Per ora non ci sono né conferme né smentite, l’unica certezza pare sia che sia stato ritrovato il corpo di una donna nei pressi di un casolare.

Nelle settimane scorse la Procura di Salerno aveva aperto un fascicolo con l’inserimento di 5 indagati per omicidio e occultamento di cadavere. L’estate scorsa furono effettuati diversi controlli nei terreni limitrofi alla casa dei familiari dell’ex compagno di Marzia Capezzuti, ma non fu trovato nulla.