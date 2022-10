0 Facebook Serie A – LBA: prima vittoria stagionale per la Givova Scafati basket contro la Tezenis Verona Sport 24 Ottobre 2022 13:06 Di Gianluca Madonna 2'

rriva al PalaBarbuto di Napoli la prima vittoria in campionato Serie A – LBA per Scafati Basket. Nella quarta giornata la squadra ospite Tezenis Verona perde per la terza volta consecutiva. Entrambe le squadre hanno giocato con un titolare in meno, Henry per lo Scafati e Selden per il Verona che sembra iniziare una bella partita concludendo il primo tempo in netta parità 42 – 42. Ci pensa il nuovo acquisto David Logan a rovinare le aspettative dei veronesi. Un super Logan e un capitano degno di essere chiamato tale è Riccardo Rossato (dalla lunetta) stendono quindi il Verona a 92 -87, festeggiando una vittoria in A dopo quindici anni.

Il tabellino

Givova Scafati: Stone 3, Lamb 4, Thompson 12, Caiazza n. e., Pinkins 13, De Laurentiis 8, Landi 7, Rossato 20, Monaldi 3, Ikangi, Morvillo n. e., Logan 22. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistenti Allenatori: Nanni Francesco, Mollica Francesco.

Tzenis Verona: Cappelletti 11, Smith 14, Holman 6, Ferrari n. e., Casarin 6, Johnson 23, Imbrò 6, Candussi 2, Rosselli, Anderson 19, Udom. Allenatore: Ramagli Alessandro. Assistenti Allenatori: Bonacina Andrea, Gallea Stefano.

Arbitri: Baldini Lorenzo di Firenze, Paglialunga Fabrizio di Massafra, Catani Marco di Pescara.

Articolo e foto di Gianluca Madonna