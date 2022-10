0 Facebook Niko Pandetta in manette, le immagini dell’arresto: “Aveva 12mila euro in contanti” Cronaca 21 Ottobre 2022 13:01 Di redazione 2'

Vincenzo Pandetta in arte Niko…arrestato dai colleghi della Polizia di Stato…Il trapper neomelodico Vincenzo Pandetta, in arte Niko, è stato arrestato a Milano dalla Polizia in esecuzione di ordine di carcerazione per una condanna a 4 anni per spaccio ed evasione.

Verdetto divenuto definitivo lo scorso 11 ottobre quando la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali del cantante. Il 31enne catanese dopo aver pubblicizzato la notizia della sua condanna sui social si era sottratto al provvedimento, ma è stato rintracciato in zona Quarto Oggiaro dagli agenti della Sezione Criminalità organizzata della Squadra mobile di Milano.

Era da qualche giorno a Milano in una stanza di un B&b preso in affitto dal suo manager. È qui che gli agenti della Squadra mobile di Milano hanno rintracciato Niko Pandetta.

Intorno alle 9 il trapper-neo melodico è uscito incappucciato insieme al suo collaboratore di 33 anni ed è salito su un’auto guidata da un terzo uomo di 38 anni con precedenti per falso.

I poliziotti lo hanno seguito e poi bloccato mentre la macchina era incolonnata nel traffico in via Lessona all’angolo con via Aldini. Addosso Pandetta aveva 12mila euro in contanti. è stato accompagnato in questura in attesa del trasferimento in carcere.