Rita De Crescenzo dopo le Iene: "Non è vero che rischio 16 anni di carcere, sto qui e altri in galera" Spettacolo 20 Ottobre 2022 11:46

Continuano le polemiche dopo il servizio andato in onda a Le Iene lo scorso martedì sera. Rita De Crescenzo non ci sta e man mano, sul suo profilo Tik Tok, chiarisce tutti i punti messi in risalto. Su tutti il fatto che rischierebbe 16 anni di carcere per spaccio di stupefacenti e associazione a delinquere. Nel 2017 infatti la tiktoker fu arrestata, insieme ad altre mamme del quartiere Pallonetto di Santa Lucia a Chiaia, proprio per spaccio di droga per conto del clan Elia.

Il processo è ancora in corso e quindi la De Crescenzo rischierebbe 16 anni di carcere. Come lei stessa raccontava tempo a in un’intervista al programma Tagadà, la venendo a prendere alle 4 del mattino per portarla in carcere a Santa Maria Capua Vetere. Il figlio, minorenne, che avrebbe con lei spacciato droga, fu portato in una casa famiglia. Ad oggi però l’influencer fa un passo indietro e racconta ai follower:

“Ma quali 16 anni? Io non rischio niente non è vero niente. Io non ho mai spacciato. Facevo uso di psicofarmaci e droga, ma non spacciavo. Il clan Elia? Ma quando mai sono tutti fratelli, sorelle”. Insomma il passato della De Crescenzo legato da un lato al clan Elia, e dall’altro al clan Contini, per la paternità del primo figlio Raimondo, emerge più che mai.