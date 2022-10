0 Facebook Napoli, il furto del cellulare mentre cambia le ruote: così Antonio è morto davanti alla moglie Cronaca 20 Ottobre 2022 09:21 Di redazione 2'

Antonio Spinetti aveva 82 anni. Ieri si trovava in piazza Principe Umberto, era fermo con la sua automobile per cambiarne una ruota. Erano circa le 13.30. Secondo quanto riportato da Il Mattino, alcune persone si sono avvicinate con la scusa di aiutarlo.

Poi la rapina. Il furto da dentro la vettura di cellulare e portafogli. Nel frattempo Antonio aveva appuntamento con la moglie. È riuscito a raggiungere la consorte. Ma era sotto choc, traumatizzato dall’accaduto. Così è stato colpito da un malore improvviso.

Un infarto, molto probabilmente un arresto cardiaco che lo ha fatto crollare a terra davanti alla moglie senza dargli scampo. L’82enne ha così perso la vita, nonostante l’allarme e l’arrivo dei soccorsi. “Non posso neanche chiamare i miei figli, non ricordo i numeri a memoria“, ha detto disperata la donna.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Questura. “Mio marito era molto scosso. Dopo aver subito questo furto. Non giriamo in un’auto di lusso, mai ci saremmo aspettati di vederci rubare i nostri oggetti e i cellulari in auto perché la nostra macchina non dovrebbe dare nell’occhio ai malviventi della zona. Anche per questo mio marito è rimasto sorpreso ed evidentemente non ha retto al colpo“, ha spiegato la moglie di Spinetti.

foto da Il Mattino, NewfotoSud