Lda esce dall’ospedale, il figlio di Gigi D’Alessio svela le sue condizioni

Lda è uscito dall’ospedale di Roma in cui era stato ricoverato qualche giorno fa e subito ha voluto aggiornare i suoi fan.

“Ciao ragazzi, finalmente mi faccio vedere. Mi sono un po’ ripreso e sono già ripreso e sono già in studio, non mi fermo mai. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato. Sto molto meglio”, ha scritto il ragazzo su Instagram.

Solo quattro giorni fa aveva pubblicato le sue foto nel lettino di un ospedale e proprio in quell’occasione aveva salutato i follower spiegando che stava male e che avrebbe saltato l’evento in Puglia. “Affronto tutto con il sorriso”, scriveva. Dopo circa quattro giorni Lda è uscito e lo scorso mercoledì ha riabbracciato i suoi cari a Napoli.