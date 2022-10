0 Facebook Vergogna al Maradona, steward toglie stampelle al disabile: “Sono armi” Cronaca 16 Ottobre 2022 10:33 Di redazione 1'

Deplorevole quanto accaduto in occasione di Napoli-Ajax, gara di Champions League allo stadio Maradona. Gli steward hanno tolto le stampelle ad un disabile, il motivo? il timore che le potesse usare come armi.

Vergogna al Maradona, come racconta ‘La battaglia di Andrea‘ – associazione che si batte per i diritti dei diversamente abili – c’è un video che ritrae un uomo senza gamba costretto a lasciare la sua stampella e proseguire verso il suo posto aggrappato ad un amico poiché secondo gli steward la stampella poteva essere vista come arma.

Il racconto del ragazzo

Il ragazzo immortalato nel video, si ferma sulle scale e spiega cosa è successo in occasione di Napoli-Ajax allo stadio Maradona: “12 ottobre 2022, gli steward del Napoli non mi hanno permesso di entrare con le stampelle perché dicevano che io potevo fare una rissa o me le potevano rubare per fare risse. Pur di farmi entrare in Curva B sono stato accompagnato dai miei amici, secondo voi è normale una cosa del genere?”