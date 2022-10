0 Facebook Napoli, tassista aggredisce personale 118 mentre c’è codice rosso: “Devo passare!” Cronaca 16 Ottobre 2022 11:55 Di redazione 1'

Assurdo episodio di violenza nel cuore di Napoli, un tassista ha aggredito il personale del 118 al lavoro su un codice rosso. Il motivo? L’uomo aveva l’urgenza di spostarsi e il mezzo di soccorso lo bloccava.

Assurdo a Napoli, tassista aggredisce personale 118

Desta scalpore quanto avvenuto al Vasto, come riporta l’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate‘, un’ambulanza era intervenuta per un codice rosso, un’emorragia gastrica. Una volta sul posto, i sanitari scendono dal mezzo per l’intervento, ma un tassista inizia a insultarli perché doveva passare.

Il commento di Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha ripreso l’episodio sui suoi canali social: “Quello del personale sanitario è sempre più bersaglio di violenze e inciviltà. Un comparto che merita tutele. Alle vittime di questa vicenda piena solidarietà, al tassista, una sola parola vergogna“.