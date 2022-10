0 Facebook Moto alla prima comunione e pistola in tasca: “Impenna in strada su una ruota e senza casco” Cronaca 14 Ottobre 2022 13:59 Di redazione 2'

Torna ad essere protagonista il bambino destinatario di un regalo alquanto inusuale per una prima comunione. A 9 anni il piccolo è già un esempio negativo, l’ennesimo che gira su Tik Tok. Dopo aver ricevuto come regalo del sacramento la moto, è stato ripreso in video mentre impennava senza casco. Ma non è finita qui, al bambino è stata data anche una pistola, con la quale si è immortalato ficcandola nei pantaloncini, con tanto di ennesimo scatto social.

Riporta la notizia, e il commento, il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli: “In questo video parliamo di Mattia il bimbo di 9 anni che ha avuto regalato una moto dai suoi genitori. Nella prima foto si vede come nei pantaloni tenga una pistola e nella seconda come porta le moto per strada su una ruota.”- il commento di uno dei segnalanti.

“Si vantano di vivere nel lusso e nella ricchezza e trasmettono poi quei falsi valori ai propri figli che utilizzano come mezzi di comunicazione in modo ignobile. Li educano ad una bassa morale conducendoli alla strada della delinquenza. Non c’è altro rimedio, per salvare questi bambini, che allontanarli dalle loro famiglie per concedere loro una vita ed un’educazione migliori. ”-le parole di Borrelli.