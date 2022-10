0 Facebook Ragazza fidanzata con un tifoso del Napoli: “Mi ha cacciata, ha detto che porto seccia” Calcio Napoli 13 Ottobre 2022 13:18 Di redazione 2'

Tifare per una squadra del cuore vuol dire a volte avere una malattia. Il sintomo? La follia. Così è accaduto infatti a una coppia, o almeno a quello che dovrebbe essere. Una ragazza ha raccontato di essere fidanzata con un tifoso del Napoli, assai scaramantico. E l’episodio che la collega al suo grande amore, è abbastanza clamoroso.

Lo scorso mercoledì sera il Napoli ha giocato contro l’Ajax allo stadio Maradona, una partita fondamentale per i punti in Champions. Cosa è stata costretta a fare questa ragazza, colpevole di “portare seccia”? Almeno secondo quanto pensa il suo fidanzato. Le sue parole sono state riportate sulla pagina Napoli VHS:

“Da quando il mio fidanzato ha deciso che io porto seccia sappiate che stasera (come ogni volta che gioca il Napoli) per donarvi questi quattro palloni so stat 90 minuti comm na povera maronn for a nu bar a chiedermi cosa ho fatto di male nella vita per meritarmi un fidanzato così”.

Sotto questo bizzarro racconto sono tantissimi gli utenti che hanno commentato con ironia. Qualcuno ha consigliato alla ragazza di restare fuori al bar fino a giugno, qualcun altro ha detto alla giovane di lasciare il suo fidanzato. C’è poi chi ha preso la palla in balzo per raccontare aneddoti simili. Una ragazza infatti ha scritto: “A me si è convinto che porto fortuna. Stasera, quando hanno assegnato il rigore al Napoli, mi ha tirato fuori dalla doccia e ho dovuto assistere al tiro coi capelli tutti bagnati”.