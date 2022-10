Un incidente che non le ha lasciato scampo avvenuto probabilmente in seguito a un malore. E’ morta così Franca Peduto, insegnante di pilates di 63 anni, originaria di Postiglione, comune in provincia di Salerno.

Franca Peduto perde la vita in un incidente

La donna era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo della vettura e si è schiantata contro un muro vicino al cimitero. L’ipotesi è che abbia accusato un malore mentre era al volante e così ha sbandato, facendo un incidente. Inutile l’arrivo dei soccorsi, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La notizia della scomparsa di Franca Peduto ha sconvolto l’intera comunità di Postiglione, dove la donna era molto conosciuta. La 63enne lascia i suoi figli e i suoi cari. Sulla salma della vittima potrebbe essere disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.