Paura al Vomero, sgomberato palazzo in via Orsi: famiglie fuori per l'intera notte Cronaca 12 Ottobre 2022

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di martedì in via Orsi, nel quartiere Vomero a Napoli. Un intero edificio è stato sgomberato dai Vigili del Fuoco dopo che un inquilino aveva segnalato alcuni rumori sospetti. Aveva anche notato che gli infissi non combaciavano più per questo è scattato immediatamente l’allarme per il pericolo di crollo.

Cosa è accaduto in via Orsi: sgomberato palazzo

I caschi rossi giunti sul posto hanno immediatamente fatto sgomberare il palazzo per effettuare così tutte le verifiche del caso. Gli abitanti della palazzina di 7 piani si sono riversati in strada, chi in pigiama, chi con il proprio cagnolino. Una scena surreale quella che si è vista in via Orsi. Sul posto è giunto anche l’assessore del Comune di Napoli, Antonio De Iesu per parlare con gli inquilini e tranquillizzarli.

Gli abitanti del palazzo hanno iniziato ad avvertire rumori strani dopo l’inizio dei lavori in un appartamento. Si dovrà accertare se siano stati questi a causare gli scricchiolii e alcune crepe che si sarebbero create nell’intero edificio. Gli inquilini hanno trascorso l’intera notte fuori dalle loro case, si attende per oggi il via libera dei Vigili del Fuoco, non prima però che sia accertato il mancato pericolo.