Lo schianto in scooter con il fidanzato nel Vesuviano, così è morta Virginia: "Aveva 22 anni" Cronaca 11 Ottobre 2022

L’incidente è avvenuto la scorsa domenica, nove ottobre. sulla statale 268 del Vesuvio. Tra Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano, in direzione Angei. Virginia Giordano era in sella ad uno scooter insieme al suo fidanzato prima dello schianto mortale.

Secondo quanto riportato da Teleclub, il motociclo sarebbe stato travolto da un’automobile. L’impatto è stato molto violento. Lo scooter è stato spazzato via, i due giovani a bordo sbalzati sull’asfalto. Per la giovane, 22 anni, non c’è stato nulla da fare.

Il fidanzato si trova in gravi condizioni presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore (località in provincia di Salerno). Questo il messaggio di cordoglio da parte del sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino, Antonio La Mura. Primo cittadino della località d’origine della 22enne.

“Sant’Egidio piange una sua giovane figlia, strappata tragicamente all’affetto dei suoi cari e di tutti noi in giovanissima età. La notizia della morte di Virginia Giordano ci lascia tutti sgomenti e increduli. Un dolore profondo, di fronte al quale è impossibile trovare le parole.

A nome mio, della mia famiglia, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Sant’Egidio del Monte Albino, sconvolta e attonita di fronte a tanto dolore, voglio esprimere le più sentite condoglianze a papà Domenico e mamma Anna, al fratello Nunzio e a tutti quanti piangono la morte prematura di Virginia“.