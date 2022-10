0 Facebook Non viene fatta entrare negli studi del Gf, l’ira di Angela da Mondello: “Io discriminata, mi temono!” Spettacolo 11 Ottobre 2022 17:26 Di redazione 2'

Assurdo quanto accaduto fuori alla casa del Grande Fratello Vip: Angela da Mondello, nota tik-toker balzata agli oneri della cronaca per la celebre frase ‘Non ce n’è Coviddi“, è rimasta fuori dal programma andando su tutte le furie.

Angela aveva preannunciato la sua presenza tra il pubblico del Grande Fratello Vip, ma mezz’ora prima della diretta ecco che cambiano gli scenari: “Mezzora fa prima dell’inizio del programma mi arriva un’altra mail che mi dice che non c’erano più posti e tutto era pieno. Ma non è vero nulla. Questa è una scusa perché sono Angela da Mondello. Mi temono?”

La donna, su tutte le furie, ha poi aggiunto: “Mi sono rotta di essere etichettata come Angela da Mondello. voglio delle spiegazioni e me le dovete dare! Sono venuta da Palermo per vedere la trasmissione come tutte. Sono stata discriminata da gente che io non sono così e non lo sarò mai.

Certo lo sfogo ci sta, anche io sono fatta di carne e non di ossa. Aggiungo che ho parlato con Signorini su Instagram. Lui educatamente mi ha detto ‘Angela tu non hai fatto del male a nessuno. Non hai tolto la vita a nessuno, non ti preoccupare. Fai la tua vita per come la stai facendo’. Però perché sono Angela da Mondello non mi fate entrare? Cosa state facendo sul mio nome?”.