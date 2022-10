0 Facebook Salerno, trovato un cadavere in una scarpata: il corpo era in stato di decomposizione Cronaca 11 Ottobre 2022 18:19 Di redazione 1'

Sarebbe di un uomo di 61 anni il cadavere trovato in fondo a una scarpata di via Benedetto Croce a Salerno. Come riportato da Fanpage il corpo già si sarebbe trovato in stato di decomposizione. Sul posto sono giunti i soccorsi e i vigili del fuoco.

Questi ultimi hanno provveduto a recuperare la salma in collaborazione con le forze dell’ordine, i reparti speciali dello Speleo Alpino Fluviali e i sanitari de La Misericordia. In merito alla vicenda è stata aperta un’indagine e disposta l’autopsia.

È probabile che la vittima sia caduta nel burrone ed abbia perso la vita a causa dei traumi riportati e provocati dall’impatto con le rocce.