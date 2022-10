0 Facebook Stop alla musica per Livio Cori, il rapper napoletano ex della Tatangelo: “Ho problemi di salute fisicamente e mentalmente” Spettacolo 8 Ottobre 2022 09:40 Di redazione 1'

Problemi di salute per Livio Cori, il rapper napoletano noto anche nel mondo del gossip per la storia d’amore durata circa due anni con Anna Tatangelo. L’artista, dopo il concerto ai Quartieri Spagnoli, si fermerà per problemi di salute.

A riportare la notizia è la Repubblica, che scrive che sabato 8 ottobre alle 21 a piazza Montecalvario, ci sarà l’ultimo un live a ingresso libero prima di una pausa. Già da agosto Livio aveva dato uno stop agli eventi live annunciano solo due date a settembre: una a Capua e una a Napoli.

“È dall’inizio di agosto che ho a che fare con dei problemi di salute che mi frenano fisicamente e mentalmente, avevo programmato di condividere già nuova musica con voi per settembre, ma questa condizione non mi ha permesso di portare avanti i miei progetti”, chiosa il rapper.