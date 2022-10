0 Facebook Serena Rossi, il retroscena sulla sua vita: ”Ho dovuto chiedere aiuto. Ora voglio fare solo la mamma di Diego” Spettacolo 7 Ottobre 2022 17:14 Di redazione 2'

Serena Rossi si racconta in un’intervista inedita, da poco tornata con la fiction Mina Settembre, in onda su Rai Uno, l’attrice napoletana si confessa. Sempre felice e sorridente, contenta dei risultati ottenuti, l’artista a Oggi confessa di aver chiesto aiuto alla psicoterapia per poter affrontare determinati momenti della sua vita. Si rivela la “signorina della fiction” e dichiara:

“E’ capitato in passato, quando, nel 2009, mi sono trasferita da Napoli a Roma e ho lasciato la casa dei miei genitori con le sue certezze e la soap Un posto al sole. Mi ha spinto a chiedere aiuto il disagio che provavo, la fatica di crescere, la paura del futuro. Ho sentito che avevo bisogno di una guida. A volte basta parlare con un’amica, altre no”, svela l’attrice 37enne.

Serena Rossi e il futuro con Davide Devenuto

L’attrice, 37 anni, è tornata in tv con la seconda stagione e già fa ascolti record: “Da piccola volevo fare l’animatrice nei villaggi turistici. In vacanza, partecipavo a tutti gli show”. Gli ultimi anni sono stati intensi. Non mi sono mai fermata. Ora voglio rallentare un po’. Voglio avere il tempo di accompagnare a scuola Diego, di andare a prenderlo, mangiare con lui un gelato, cucinare spaghetti con le cozze… Se vado al prossimo Festival di Sanremo? Beh, sarebbe un sogno che si realizza”. Serena Rossi è legata dal 2008 all’attore Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un Posto al Sole. Nel 2016 ha avuto con lui il figlio Diego. E sulle nozze più volte rimandate confessa: “Se lo faremo, sarà un matrimonio in famiglia: io, Davide, Diego, i genitori”.