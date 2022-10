0 Facebook Non lo vede, lo travolge e lo uccide: addio a Luciano, titolare de ‘La Villa delle Rose’ Cronaca 7 Ottobre 2022 18:44 Di redazione 1'

L’incidente è avvenuto questa mattina sulla SS 7 Bis, nota comunemente come Nola-Villa Literno. Il sinistro c’è stato sulla statale all’altezza di Caivano in direzione Nola, località dell’area Nord e vesuviana in provincia di Napoli.

Luciano Verolla è sceso dall’automobile. Un’altra vettura è sopraggiunta investendolo e sbalzandolo a diversi metri di distanza. La vittima, 41 anni, sarebbe morta sul colpo. Inutili, nonostante il loro tempestivo arrivo, l’intervento dei soccorsi.

Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto per Verolla, molto amato e conosciuto all’interno della sua comunità in quanto titolare del locale ‘La villa delle rose’ di Varcaturo a Licola (litorale di Giugliano in Campania).