0 Facebook Incidente mortale a Caivano, chiusa una carreggiata della statale: “Un pedone ha perso la vita” Cronaca 7 Ottobre 2022 08:34 Di redazione 1'

A causa di un incidente stradale, carreggiata chiusa in direzione Nola sulla strada statale 7Bis “di Terra di Lavoro”, al Km 29,700 all’altezza di Caivano (Napoli). Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è deceduto un pedone.

Uscita obbligatoria svincolo A1 al km 29,700. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Lo ha reso noto l’Anas.