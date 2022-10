0 Facebook Schianto fatale sulla Statale, il dolore di mamma Agnese: “Con la morte di Aurora siamo morti anche noi” Cronaca 6 Ottobre 2022 08:10 Di redazione 1'

«Grazie. Questa sera siamo morti anche noi purtroppo». Piene di dolore le parole di Agnese Bendelari, mamma di Aurora Caruso, deceduto dopo un incidente sulla Statale. La donna ha scritto su Facebook le parole di immensa tristezza per la perdita.

Sulla pagina ‘Noi de Collemarino’ in tanti hanno fatto le condoglianze alla famiglia: “Sei sempre stata una ragazza carina simpatica amorevole e fantastica – ha scritto invece il fratello Andrea -, oggi mi si rompe il cuore sapendo che non sarai più con noi, ci manchi sorella mia, Riposa in pace amore mio”. Aurora faceva la commessa e aveva finito il turno, stava tornando a casa quando è stata travolta.

La morte in pochi minuti e la famiglia che non si dà pace. Lei, Aurora, viveva nel quartiere di Collemarino ad Ancona e in molti conoscevano il suo sorriso e la sua famiglia.