0 Facebook Belen Rodriguez lo confessa in tv: “Sono ossessionata, lo faccio tutte le mattine, sono andata in analisi” Spettacolo 6 Ottobre 2022 07:59 Di redazione 2'

Belen Rodriguez è tornata in tv con Le Iene e martedì è andata in onda una puntata in cui si è lasciata andare con le sue confessioni più nascoste. Ha affrontato in un servizio il tema dell’ossessione della perfezione e la dismorfofobia.

Nel servizio realizzato per Le iene, Belen Rodriguez ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica e ha ammesso “Cosa pensi la mattina quando ti guardi allo specchio?”, la “Iena” ha detto: “Mi piaccio molto quando mi sveglio, ci sono stati diversi periodi in cui non mi vedevo al top. Ci sono stati momenti in cui mi preoccupavo più per come venivo in video. Ti senti un pò nudo davanti alle telecamere”.

Ma ha raccontato di vedersi non al top per un bel po’:”Tanto me lo dicono perché sono Belen. Ho sofferto un sacco questo problema, ho iniziato quando ho chiesto il divorzio la prima volta, che per me è stato un dolore incredibile, non riuscivo a superarlo”.

Parla poi della sua ossessione: “Sono una che ne fa uso, ma mi affido a persone che non ti devastano la faccia o ti dicono ‘no, non ne hai bisogno’. Quando si parla di ritocchi tante persone hanno paura di parlarne, non deve diventare un’ossessione”.