Lacrime e dolore nel mondo del calcio, è morto nella sua Napoli Giampiero Ventrone, 62 anni. Lo storico preparatore atletico è deceduto improvvisamente per una leucemia fulminante.

Giampiero Ventrone era stato l’ex preparatore atletico della Juventus, oggi faceva parte dello staff di Antonio Conte al Tottenham. Come spiegano fonti dall’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, il decesso è avvenuto intorno alle 6:45 di stamani giovedì 6 ottobre. Era ricoverato da ieri in rianimazione.

Giampiero aveva scoperto da qualche giorno di essere affetto da leucemia mieloide acuta. Le esequie si svolgeranno domenica alle 15 a Napoli.

I POST SUI SOCIAL DI JUVENTUS E TOTTENHAM

We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away.

He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 6, 2022