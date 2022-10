0 Facebook Gigi D’Alessio ambasciatore della musica napoletana: “Napoli capitale, una volta l’anno a Piazza del Plebiscito” Spettacolo 6 Ottobre 2022 16:59 Di Fabiana Coppola 2'

Gigi D’Alessio è il primo a ricevere il premio ‘Napoli città della musica’ che nomina gli ambasciatori della musica napoletana nel mondo. Questa mattina nella Sala dei Baroni del Maschio Angiono, il sindaco Gaetano Manfredi ha consegnato la targa all’artista, istituito dalla commissione Cultura del Comune di Napoli e, in particolare dal consigliere comunale Demetrio Paipais.

Gigi D'Alessio ambasciatore musica napoletana

“E’ un onore per me, ma anche una responsabilità pensando a chi mi ha preceduto e ha fatto grande la canzone napoletana. Penso a Merola, Carosone, Sergio Bruni. Credo che la musica sia protagonista assoluta, è lei che ci porta in giro per il mondo e non il contrario”. E sul futuro della musica napoletana si lascia sfuggire un progetto ambizioso ovvero di rendere il capoluogo partenopeo un vero e propri simbolo. In che modo? Festeggiando ogni anno in piazza del Plebiscito con spettacoli che possano portare ospiti e turismo in città. Se pensa a una data? Gigi farebbe nuovamente il concerto a giugni (16-17-18).

Insomma Gigi ci tiene a portare Napoli ad essere conosciuta per quella che è, come lui definisce la musica napoletana il vero petrolio che questa città possiede. Un luogo in cui i talenti respirano arte, crescono e possono portare nel mondo la loro musica fatta di storia, passione e innovazione.

