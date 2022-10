0 Facebook Tragedia in Campania, ritrovato il corpo di Alfredo: era scomparso nel nulla da 3 giorni Cronaca 6 Ottobre 2022 17:14 Di redazione 1'

Il peggior epilogo possibile. Alfredo De Lucia, 40 anni, di San Felice a Cancello, nel Casertano, è stato ritrovato morto oggi, giovedi 6 ottobre. Non si avevano sue notizie da lunedì: la sua scomparsa era finita anche a ‘Chi l’ha Visto” che aveva raccolto l’appello disperato familiari. A riportare la notizia è Casertace.

Enorme sgomento da parte dei familiari per la morte di Alfredo. I carabinieri hanno avviato le indagini per far luce sulla sua morte. L’uomo è stato ritrovato privo di vita nei pressi della fontanella non lontano dal castello federiciano di Cancello Scalo.

Sul corpo nessun segno di aggressione

Il corpo non presentava nessun segno di aggressione: solo il viso era livido e le scarpe ancora al piede. Al suo fianco c’era lo zainetto con cui si è allontanato con tanto di pallone dentro.