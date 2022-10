0 Facebook Napoli, proteste per gli aumenti: bollette record, prezzi alle stelle: “Chiudono tutti” Politica 5 Ottobre 2022 17:54 Di redazione 1'

Falò in piazza da Torino a Napoli con il movimento “Non paghiamo”, il caro bollette sta facendo seriamente del male. La protesta, che parte dal sindacato Usb, sta raccogliendo sempre più sostenitori. Sono tanti commercianti e ristoratori che scendono in piazza, mostrano le bollette altissime.

Caro-bollette a Napoli: la protesta

Bruciano le bollette in piazza “perché scegliamo di nutrire i nostri figli, non le grandi società di energia”. Sono pensionati, lavoratori che nn arrivano a fine mese. “Dobbiamo costruire un movimento popolare contro il carovita – spiega Enzo De vincenzo, Usb Campania e membro dell’esecutivo nazionale – combattere contro le speculazioni in atto , non possiamo accettare tutto quello che sta accadendo “.

“Il caro bollette ha già fatto le prime vittime nella nostra regione: due strutture ricettive e tre ristoranti nell’area sud della provincia di Napoli chiuderanno a fine mese perché impossibilitati a pagare bollette che sono arrivate a rincari del 600 per cento”. A dirlo è Massimo Di Santis, presidente del gruppo Giovani Confapi di Napoli, come riporta Napoli Today. Il 3 dicembre lo sciopero nazionale contro il carovita.