Fabrizio Corona ‘attacca’ Rita De Crescono dopo il rifiuto: “Questi fanno le cose e poi si vergognano”

Rita De Crescenzo ha rifiutato la presunta proposta di contratto fatta da Fabrizio Corona. La regina di Tik Tok avrebbe guadagnato 80.000 euro al mese per partecipare a programmi televisivi quale Maurizio Costanzo Show, Pomeriggio Cinque e Non è l’Arena. La De Crescenzo però ha detto di no.

Di fronte a questo rifiuto Corona ha pubblicato una storia in cui parla di gente che si finge per bene, che prima fa le cose e poi se ne vergona. Insomma pare proprio che non abbia preso bene il rifiuto della tiktoker. Le motivazioni di Rita, che pareva tanto entusiasta di collaborare con l’ex re dei paparazzi, sono:

“Io faccio le dirette la mattina, vado a cantare la sera, non voglio niente di più. Se accettavo Fabrizio Corona distruggevo la mia famiglia. Le Iene mi hanno chiamato loro a me mo quello che dicono dicono l’importante è che esco su Italia Uno. Vorrei essere chiamata da un programmino divertente, ci andrei con tutto il cuore. Può essere che si apre una porta e si apre un portone”. Insomma Rita ha scelto di non essere strumentalizzata e diventare un personaggio negativo per Napoli ma di voler continuare con questa sua allegria!