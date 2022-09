0 Facebook Rita De Crescenzo rifiuta il contratto con Fabrizio Corona: “Mi voleva dare80mila euro, il contratto con Mediaset e Rai” Spettacolo 28 Settembre 2022 19:59 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo rifiuta la proposta di lavoro di Fabrizio Corona. I due si erano incontrati per iniziare una collaborazione lavorativa insieme, presso l’agenzia dell’ex re dei paparazzi, il quale gli ha proposto di guadagnare anche 80.ooo euro partecipato a show di Mediaset e Rai.

Rita però ha rifiutato il contratto che l’avrebbe vista ospite di programmi come Maurizio Costanzo Show, Non è l’Arena, Pomeriggio Cinque e La Vita in Diretta. La Tiktoker ha detto di aver paura di questo mondo dello spettacolo e che lei non ha bisogno di soldi infatti con l’ormeggio la sua famiglia guadagna molto bene. Il suo lavoro da cantante, nato grazie al successo si Tik Tok, già le porta delle entrate più che sufficienti. Per un’ospitata guadagna dai 250 euro in poi. Insomma un bel gruzzoletto!

Ebbene nulla da fare tra la signora De Crescenzo e Corona. Lo stesso avvocato della tiktoker ha consigliato alla stessa di non accettare perché “la testa sua (quella di Rita) non è buona. E poi lei ha ammesso: “Non me la sento di salire 3 volte la settimana a Milano. Tengo un marito e dei figli”.