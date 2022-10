0 Facebook Blocca la strada per il gol del Napoli, la risposta del tiktoker: “Ma perché non guardate le cose belle?” Cronaca 2 Ottobre 2022 11:27 Di redazione 1'

Si fa chiamare ‘Emanuele solo cose belle’ ed è diventato un noto tiktoker napoletano per i video pubblicati sul suo profilo. Nei filmati ci sono tutte le iniziative fatte per la città insieme a tutti gli altri scugnizzi di quartiere.

Ma qualche giorno fa il giovane è finito al centro delle polemiche per un video che lo ha mostrato mentre bloccava via Foria. Il motivo? Seguire in diretta il rigore in favore del Napoli contro il Milan a Milano, poi realizzato da Matteo Politano.

Emanuele ‘solo cose belle’ ha risposto affermando, in un altro filmato, che: “Non capisco Sig. Borrelli perché evidenziate sempre e solo le cose brutte della città, infangandola e dando un’idea negativa di Napoli. Ci sono tante cose positive da promuovere“.