0 Facebook Incidente in Campania, 5 auto coinvolte. Un morto e 8 feriti: addio al giovane papà Giuseppe Cronaca 2 Ottobre 2022 20:42 Di redazione 1'

Un grave incidente è avvenuto sulla Cilentana. Secondo quanto riportato da Fanpage sono state coinvolte ben cinque automobili. Il sinistro ha causato il decesso di un uomo e il ferimento di altre otto persone. L’incidente è avvenuto la scorsa notte, sul posto i soccorsi, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

La vittima si chiamava Giuseppe La Greca, operaio 47enne originario di Acciaroli, nota località marittima sita in provincia di Salerno. La Greca era un giovane papà. L’incidente mortale è avvenuto nei pressi dello svincolo di Omignano, nel territorio del Comune di Lustra Cilento.

Questo il messaggio d’affetto per il 47enne da parte della Pro loco di Pollica: “Stamattina la Comunità di Pollica, in particolare quella di Acciaroli, si è svegliata con una notizia tremenda, la scomparsa tragica ed improvvisa di Giuseppe La Greca, ragazzo di Acciaroli amico e ben voluto da Tutti…In questo triste momento il nostro pensiero, le nostre preghiere ed il nostro fraterno abbraccio va alla famiglia, ai tanti suoi cari amici e a tutta la comunità di Acciaroli…Riposa in pace Giuseppe“.