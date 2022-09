0 Facebook Sanremo 2023, LDA tra i papabili partecipanti: parte il toto-nome Spettacolo 30 Settembre 2022 14:56 Di redazione 1'

Arrivano le prime indiscrezioni sui partecipanti del festival di Sanremo 2023: tra i tanti papabili nomi anche quello del figlio di Gigi D’Alessio, Luca, in arte LDA.

LDA possibile partecipante a Sanremo 2023

LDA potrebbe essere in gara al teatro Ariston per il prossimo festival di Sanremo. Secondo le prime indiscrezioni rilanciate da ‘Il Messaggero‘ sarebbe nell’elenco dei possibili partecipanti all’evento della musica italiana per eccellenza.

Possibile anche la presenza di Rocco Hunt e Tiziano Ferro

Il figlio di Gigi D’Alessio potrebbe non essere l’unico campano in gara tra i ‘big’: c’è anche Rocco Hunt nella lista dei possibili partecipanti. A questi vanno aggiunti anche Annalisa, Ghali, Albano, Marco Mengoni e a sorpresa anche Tiziano Ferro.