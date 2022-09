0 Facebook Vergogna in Campania, bullismo tra i banchi di scuola: scoppia la rissa a suon di schiaffi e spintoni Cronaca 30 Settembre 2022 17:13 Di redazione 1'

Sta facendo il giro del web, il video di una lite trasformata in violenza tra i banchi di scuola. I ‘protagonisti’ un ragazzo e la sua compagna di classe.

Aggredisce la compagna di classe: zuffa tra i banchi di scuola

L’assurda violenza – in quel di Aversa – è stata immortalata in un video: il ragazzo prima spintona con violenza la ragazza e la fa sbattere con la testa in faccia al muro, poi volano schiaffi e pugni fin quando non arriva una docente a calmare la zuffa.

Il video fa il giro del web

La lite, ripresa da un cellulare, sta facendo il giro del web. L’episodio è stato ripreso anche dalla pagina Facebook del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli su segnalazione di un utente: “Un atto vergognoso di bullismo e violenza che va condannato“.

