Reddito di Cittadinanza, la madre della Meloni ha le idee chiare: "Va eliminato, è una vergogna!" Cronaca 27 Settembre 2022 12:05

Reddito di Cittadinanza pro o contro l’eliminazione? Questo è uno dei temi più dibattuti nelle ultime ore, soprattutto da quando Giorgia Meloni è stata eletta come presidente del Consiglio.

La madre di Giorgia Meloni si schiera contro il Reddito di Cittadinanza

A Repubblica, ha parlato la madre del nuovo premier, Anna Paratore spiegando che a suo giudizio il Reddito di Cittadinanza è una vergogna e va abolito: “Spero che (Giorgia ndr) elimini la vergogna del reddito di cittadinanza ai 18enne che prendono soldi per stare a casa a giocare ai videogiochi“.

La donna poi aggiunge: “Quei soldi dovrebbero essere dati ai malti, agli anziani che non arrivano alla fine del mese, no a chi non ha voglia di lavorare“.