Albero crolla per maltempo e si abbatte su auto, la rabbia del proprietario: "Chi deve intervenire?" 27 Settembre 2022

A Napoli, non si contano i danni per il maltempo di questi giorni. In via Marina, un albero è crollato finendo per abbattersi su un’auto.

Albero si abbatte su auto, il proprietario: “Chi deve intervenire?”

A raccontare l’episodio è il proprietario della vettura sulla pagina del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “L’altra mattina, a via Marina, incrocio con via Cataria, uscito da lavoro ho trovato un albero sopra la mia macchina, la quale si è abbondantemente danneggiata. La mia auto è ancora sotto l’albero perché c’è un continuo ping pong tra vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile su chi lo debba rimuovere“.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato l’episodio: “Abbiamo richiesto interventi rapidi per rimuovere l’albero crollato e liberare l’auto del cittadino. Incredibile come si riesca a perdere tempo in ogni situazione e a rimpallare le responsabilità“.

