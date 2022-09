0 Facebook Assurdo in un seggio a Napoli, trovano feci all’interno di una scheda elettorale Cronaca 26 Settembre 2022 15:13 Di redazione 1'

Sa di assurdo quanto avvenuto in un seggio a Napoli nel corso delle elezioni di ieri, domenica 25 settembre. Qualcuno ha immesso le proprie feci dentro ad una delle schede elettorali del Senato e della Camera dei Deputati.

Trovano feci all’interno della scheda elettorale: assurdo a Napoli

A riportare l’immagine, diventata poi virale, è il canale Telegram ‘Welcome to Favelas‘. Non è ben chiaro quale sia stato il seggio elettorale in cui è avvenuto l’assurdo gesto. Un mix tra stupore e ribrezzo tra gli scrutinatori presenti quando è stata aperta la scheda elettorale: nessuno si era accorto di nulla.