Tragico incidente nel Casertano, auto resta schiacciata tra due tir: morto un uomo
26 Settembre 2022

Tragico incidente stradale in quel della provincia di Caserta. Una vettura è rimasta schiacciata in mezzo a due tir all’altezza del km 20,820 della statale 7Bis, la Nola- Villa Literno.

Auto resta schiacciata tra due tir: morto un uomo

L’impatto è stato fatale per l’uomo alla guida della vettura. Rimasti feriti gli autisti dei due mezzi pesanti. Sul posto, immediato l’arrivo dei sanitari, delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e del personale Anas. Le cause del tragico sinistro sono ancora tutte da accertare. Purtroppo i soccorsi del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.