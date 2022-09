0 Facebook Suicidio Manuel, la verità dall’amico sugli ultimi giorni di vita, poi il messaggio: “Sono sconvolta” Spettacolo 21 Settembre 2022 13:48 Di redazione 2'

Sono passate delle ore dalla notizia della morte di Manuel Vallicella e il suo migliore amico ha raccontato la verità su quello che avrebbe spinto il ragazzo a togliersi la vita. “Manuel era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro”.

Dopo la diffusione della notizia sono arrivati diversi messaggi, tra cui quello di Raffaella Mennoia dello staff di Uomini e Donne: “Sono ore che scrivo e poi cancello…e niente mi si spezzano le parole non scorrono dal cuore si fermano alla mano…provo a scrivere con la testa ma mi si confondono i pensieri i ricordi le nostre chiacchiere…allora niente scrivo solo nella forma più sincera mi dispiace talmente tanto da non saperlo scrivere e neppure pensare..la tua mamma si prenderà cura di te❤️Ciao Manuel Riposa in Pace”

Anche la tronista che non lo scelse, Ludovica Valli, si è dichiarata scioccata: “Sono senza parole, davvero, sono sconvolta” ha scritto tra le storie Instagram, rivolgendo un pensiero a Manuel: “Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci. Averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel. Fai buon viaggio”.