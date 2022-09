0 Facebook Gigi D’Alessio mostra il figlio Francesco: “Una cosa importante”, il commento di Nino D’Angelo: “E’ uguale alla mamma” Spettacolo 18 Settembre 2022 13:36 Di redazione 1'

Non è più nella pelle dalla felicità, Gigi D’Alessio, quando presenta ai suoi fan il figlio. Si trova in un tour tra la Germania e la Svizzera insieme a Nino D’Angelo, per lo spettacolo “Figli di un Re Minore” e non ha esitato a portare con sé la compagna, Denise Esposito, e il loro figlio nato a gennaio 2022.

“Questa è la cosa importante che vi volevo dire: lui è Francesco. Per la prima volta sul palco”: così D’Alessio ha presentato ai fan il suo quinto figlio ai fan. Sul palco l’ha mostrato come il Re Leone con Simba e repentina è arrivato il commento di Nino D’Angelo: “E’ uguale alla mamma”. Proprio Denise ha postato le stories su Instagram.

La stessa è stata destinataria di una dedica del suo Gigi: “Quanti amori nascono così, ti prendono e non c’è di poter scappare via” cantava lui guardando lei nel back stage. Insomma, nonostante la grande differenza di età l’amore tra Gigi e Denise procede alla grande nonostante i 25 anni di differenza. Gigi D’Alessio e la compagna sono lontani dal mondo dello spettacolo.