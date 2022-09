0 Facebook Gigi D’Alessio ferma il concerto per la sua Denise, la verità sulla loro storia: “Differenza di età? Gli amori nascono così” Spettacolo 9 Settembre 2022 08:30 Di redazione 2'

Un’estate da favola per Gigi D’Alessio e la giovane compagna Denise Esposito, genitori di Francesco, nato a gennaio. La coppia, dopo le vacanze di famiglia in Sardegna insieme ai figli di lui, tra cui Andrea, il figlio avuto dal cantante con Anna Tatangelo, che oggi ha 12 anni, sono tornati a lavoro. Gigi ha ripreso il tour e al suo fianco c’è la bella napoletana.

Una differenza di età abissale tra i due, che ha fatto storcere il naso ancor più di quella con la Tatangelo. Lei 30 e lui 55. Denise ha la stessa età di Ilaria, ovvero la figlia di Gigi nata dal matrimonio con Carmela Barbato. Per lei il cantante napoletano ha perso la testa e ha voluto ribadire in più di un’occasione di essere innamorato pazzo.

Gigi D’Alessio, esibendosi in un concerto a Viggiano, nel Potentino, al quale era presente anche Denise pronta a immortale nelle sue Instagram Stories le prestazioni del compagno, ha fatto per lei un gesto bellissimo. La 30enne stringe tra le mani un cuore luminoso e Gigi le dedica il brano “Quanti amori”, in particolare la frase: “Quanti amori nascono così, ti prendono e non c’è di poter scappare via”. Una dedica ripresa dalla Esposito sui social che probabilmente vuol mettere a tacere tutte le voci sulla differenza di età. Insomma quando l’amore arriva non c’è modo di poter scappare via, a qualsiasi età!