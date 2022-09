0 Facebook Belen Rodriguez vola a Napoli con la piccola Luna: la sorpresa a Stefano: “Lo sapevo che la voleva” Spettacolo 16 Settembre 2022 15:44 Di redazione 2'

Belen Rodriguez, dopo esser stata protagonista di una lite con i fotografi in aeroporto, a Milano Linate, vola a Napoli dal suo amore: Stefano De Martino. La conduttrice ha portato con sè anche la figlia, Luna Marì, che sta crescendo a vista d’occhio diventando sempre più bella, tenera e divertente.

Di fatto insomma il conduttore napoletano si ritrova a fare da papà al figlio della moglie, o ex moglie, avuto con il compagno Antonino Spinalbese. I due hanno ritrovato l’amore dopo la crisi dell’argentina con il papà di Luna, e sono ritornati insieme. Conducono vita di famiglia a Milano, dove vivono nelle rispettive abitazioni, a Napoli dove risiedono in una villa lussuosa e ricca di comfort a Posillipo, immersa nel verde.

Proprio durante quest’ultimo weekend i due piccioncini sono nel capoluogo napoletano. Belen ha fatto una sorpresa al suo Stefano prendendo un aereo e andando da lui insieme alla bambina. Dalle stories però non c’è traccia di Santiago: è a Milano per motivi scolastici e raggiungerà i genitori nel weekend? Oppure è a Napoli ma con i nonni? Insomma la coppia, dopo l’estate insieme tra l’isola di Albarella e Napoli, è pronta ad amarsi in ogni posto del paese. I due ex coniugi infatti, che nel frattempo hanno messo di nuovo la fede al dito, sono stati a pranzo n un noto ristorante napoletano e poi hanno trascorso la mattina in villa dove il conduttore si è dilettato suonando il pianoforte e l’argentina giocando con la sua Luna!