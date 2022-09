0 Facebook Napoli, aggredito con un cacciavite per uno sguardo di troppo: in manette 32enne Cronaca 13 Settembre 2022 16:34 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto ieri sera, lunedì 12 settembre a Barano d’Ischia, nel Napoletano. Un 34enne stava parcheggiando lo scooter quando improvvisamente è stato aggredito da un 32enne – già noto alle forze dell’ordine – con un cacciavite. Fatale probabilmente uno sguardo di troppo.

Aggredito a Napoli con un cacciavite per uno sguardo di troppo

La scena dell’assurdo episodio è in via Maronti, intorno alle 23. Da una prima ricostruzione dei fatti, i due non si conoscevano, è bastato un’occhiata di troppo per scatenare la violenza.

In manette un 32enne

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia. Non è stato semplice arrestare l’aggressore che ha opposto resistenza rompendo un finestrino della pattuglia arrivata sul posto. Fortunatamente la vittima sta bene: per lui solo alcune ferite lievi alla spalla.