0 Facebook Napoli, lite degenera in brutale violenza fuori al bar: picchiato 28enne paziente oncologico Cronaca 12 Settembre 2022 13:01 Di redazione 2'

Desta scalpore quanto segnalato dal consigliere regionale Pasquale Di Fenza a Napoli, nel quartiere di Posillipo: una rissa all’esterno di un noto bar. Ad avere la peggio un paziente oncologico di 28 anni reo di aver difeso un amico e due ragazze. Indagini in corso della Polizia di Stato.

Lite degenera in brutale violenza fuori al bar di Posillipo: picchiato paziente oncologico

La triste vicenda ha luogo all’esterno del Gran Caffè Cimmino, a via Petrarca venerdì 9 settembre, intorno alle 22. Il 28enne viene preso a calci e pugni in testa – dove in passato aveva subito un’operazione – quando già era in steso in terra, inerme. I barbari aggressori, circa 5 o 6 ragazzi, si sono dati alla fuga sugli scooter. Il 28enne è stato trasportato al Cardarelli.

La lite scoppiata per futili motivi

La lite sarebbe scattata per futili motivi: alcuni apprezzamenti pesanti ad una delle due ragazze che erano assieme al ragazzo pestato. Il fidanzato di questa avrebbe risposto, sarebbe quindi nata una discussione sfociata in rissa. Il 28enne sarebbe intervenuto per difendere l’amico e placare gli animi, ma sarebbe stato invece aggredito in modo selvaggio dal branco.

IL POST DEL CONSIGLIERE DI FENZA SUI SOCIAL