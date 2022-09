0 Facebook Migranti, Loujin muore di sete a 4 anni: era su un barcone da 10 giorni con la madre e la sorella minore Cronaca 12 Settembre 2022 12:34 Di redazione 2'

Una fine straziante. E’ quanto accaduto ad una bimba di soli 4 anni che ha perso la vita mentre si trovava a bordo di un barcone che dal Libano avrebbe dovuto condurla in Europa.

Migranti, Loujin muore di sete mentre era su un barcone

L’ennesimo viaggio della speranza finito in tragedia. Loujin, bimba di 4 anni, non ce l’ha fatta: da oltre 10 giorni non aveva più acqua, nè cibo. Assieme a lei la mamma e la sorellina di 1 anno. L’attivista Nawal Soufi che da anni ricopre un ruolo di riferimento in Sicilia della comunità siriana ha raccontato la tragedia con un post sui social: “Loujin è morta a causa delle politiche europee!. È morta tra le braccia della madre mentre diceva ‘mamma ho sete’. Non credo ci siano tante parole da dire“.

La sorella in gravi condiizoni

Il barcone su cui viaggiava la piccola – come riferisce La Stampa – aveva chiesto di essere soccorso alle autorità delle zone Sar di Malta e della Grecia, ma nessun soccorso istituzionale ha risposto. Cosa che ha fatto una nave mercantile inviata dalle autorità greche, ma per Loujin era già tardi: all’arrivo dei sanitari era già deceduta. Ricoverata in gravi condizioni anche la sorella minore Mira: ha ingerito troppa acqua di mare sperando di dissetarsi.

IL POST SUI SOCIAL