0 Facebook Meteo Napoli, arriva l’Anticiclone Bacco: ultimi giorni di caldo poi l’autunno Meteo 12 Settembre 2022 15:14 Di redazione 1'

Problemi nei prossimi giorni quando l’anticiclone africano e quello delle Azzorre porteranno un sostanziale cambiamento climatico in Italia. Improvvisi e forti temporali si sono già verificati al Nord, ma adesso è in arrivo l’anticiclone Bacco.

Come riporta il Meteo.it, fino al 14 settembre al Sud ci sarà il caldo, ma poi tutto cambierà. L’estate potrebbe avere i giorni contati infatti l’aria artica farà irruzione facendo peggiorare e crollare le temperature.

Per gli esperti del sito www.ilmeteo.it., da giovedì si passerà quindi direttamente all’autunno. “Dopo la fase spiccatamente instabile – spiega Antonio Sanò, direttore del sito di previsioni meteorologiche – che fino a ieri è stata caratterizzata da improvvisi e talvolta non previsti temporali anche molto forti al Centro-Nord, ora la scena meteo sarà di nuovo comandata da Bacco, l’anticiclone africano che almeno fino a mercoledì 14 proteggerà gran parte delle regioni, garantendo giornate ampiamente soleggiate e temperature in graduale aumento”.