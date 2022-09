0 Facebook Ischia, bus in corsa con porta aperta e vetro rotto: “Guidava ubriaco e urtava le auto parcheggiate” Cronaca 11 Settembre 2022 19:55 Di redazione 1'

“Le immagini del video che mi e’ stato recapitato sono inquietanti. L’episodio risalirebbe al 22 luglio scorso e si riferirebbero a un bus Eav in servizio a Ischia che viaggia a velocita’ sostenuta con porta aperta e vetro in frantumi colpendo varie auto nel tragitto. La ragazza che ha pubblicato il video ritiene che l’autista non fosse sobrio. L’orario sarebbe all’incirca mezzanotte“.

Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde a cui e’ stato inviato il video. “Ho immediatamente contattato i vertici Eav per verificare questa circostanza e la veridicita’ della vicenda – spiega Borrelli -. Il presidente De Gregorio mi ha comunicato che non risulta alcuna segnalazione, ne’ da parte degli autisti ne’ da parte degli utenti, ma ho chiesto che venga fatto un approfondimento. Se le immagini dovessero avere un fondamento di verita’ ed eventualmente si apra un’indagine interna per verificare chi ha messo a repentaglio l’incolumita’ di chi era sul bus e chi per strada“.