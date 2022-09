0 Facebook Lacrime di gioia per Franco Ricciardi, l’artista in concerto al Maradona: “Il mio sogno” Spettacolo 11 Settembre 2022 18:17 Di redazione 2'

Il prossimo 10 giugno Franco Ricciardi cantera’ allo stadio di Napoli ribattezzato in onore di Diego Armando Maradona. L’annuncio e’ stato fatto durante il programma televisivo Rai ‘Domenica In’ in omaggio alla conduttrice Mara Venier che ha fortemente voluto la sigla del programma scritta e cantata da Ricciardi con Andrea Sannino.

Per il cantautore napoletano, reduce da due sold out all’Arena Flegrea di Napoli, da un tour iniziato ad aprile, e da un nuovo disco in uscita l’11 novembre prossimo, il concerto nella struttura piu’ amata dai napoletani e’ una sorta di culmine di una carriera che dura da trent’anni. “Quando me lo hanno proposto mi sono messo a piangere dalla gioia – dice il due volte David di Donatello – ho pensato a cosa rappresenta per tutti noi napoletani quel posto, a Diego, all’amore che ci ha regalato.

L’unico modo che ho per ricambiare tutto quell’affetto e’ quello che faccio sempre, cantare, provando a offrire uno spettacolo ancora piu’ bello. Per Diego, per la mia famiglia, per tutta la citta’. Esibirmi allo stadio di Napoli e’ stato il mio sogno da bambino, realizzarlo mi pare impossibile”.