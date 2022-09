0 Facebook Vincita da sogno in provincia di Napoli: giocatore fortunato incassa un milione di euro Cronaca 9 Settembre 2022 12:50 Di redazione 1'

La provincia di Napoli baciata dalla Dea bendata. Registrata la seconda vincita più alta con il 10eLotto nel 2022, A riportarlo è l’Agenzia Agimeg.

La fortuna bacia Napoli e provincia: registrate 4 vincite

Nella provincia di Napoli ben quattro vincite tra le 10 più alte dell’intero concorso. Ad Afragola sono stati vinti 31.875 euro con i numeri 6-18-19-71 sulla Ruota di Napoli. Sotto l’ombra del Vesuvio, ben 22.500 euro con i numeri 6-18-19 sulla Ruota di Napoli. A Quarto, un montepremi da 13.500 euro con i numeri 6-18-19 sempre sulla Ruota di Napoli, l’ultima a Giugliano con i numeri 6-18-68 sempre sulla Ruota di Napoli.

Registrata vincita record a Giugliano: montepremi da 1 mln

Sempre a Giugliano, in Campania, registrata una vincita record da 1 milione di euro realizzata con un ’10’ in un’estrazione frequente. E’ la seconda vincita più alta ottenuta con il 10eLotto nel 2022, al primo posto solo i 2mln e 500mila euro vinti a Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro dello scorso 7 luglio.