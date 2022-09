0 Facebook Salerno, vanno dal parrucchiere e si sentono male: due bimbi e le mamme intossicate Cronaca 9 Settembre 2022 12:02 Di redazione 1'

Sono dovuti ricorrere al soccorso dei medici di Salerno due bambini di 2 e 4 anni assieme alle loro rispettive mamme? Il motivo un trattamento dal parrucchiere per donna della zona orientale città campana.

Vanno dal parrucchiere e si sentono male: le condizioni di mamme e figli

Tutti i malcapitati si erano recati in momenti diversi nel negozio, poi hanno avvertito un malessere: la bimba presentava uno stato soporoso mentre il piccolo ha dovuto far fronte ad un a convulsione. Entrambi sottoposti ad emogas: presentavano valori altissimi che hanno costretto i medici al trattamento in camera iperbarica. In un secondo momento, trasferiti i bambino al Santobono di Napoli dove poi si sono stabilizzati.

Posti i sigilli al parrucchiere

Le due donne, fortunatamente, sono in buone condizioni. In corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Salerno. Posto sotto sequestro il negozio di parrucchiere: la principale ipotesi è che l’intossicazione sia stata causata da un cattivo funzionamento al sistema di aerazione.