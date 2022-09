0 Facebook Laboccetta: Poli Bortone, scivolone senza… Paragone Politica 9 Settembre 2022 17:25 Di redazione 1'

Adriana Poli Bortone ha schierato il suo movimento a sostegno di Paragone. Rispetto le sue scelte ma non condivido. Tatarella non avrebbe certo apprezzato. E, con lui in vita, non credo che l’ex Ministra dell’agricoltura si sarebbe mossa in simile direzione. Ma non possiamo che prenderne atto. Invece noi di Polo Sud saremo pesantemente in campo a sostegno dell’intera coalizione di centrodestra. In Campania ed in tutto il Mezzogiorno. Regaleremo a Meloni, Salvini, Berlusconi e Lupi, le nostre energie, la nostra passione ed il nostro impegno. In spirito di servizio. Per far vincere le idee e far rivincere la Storia. Lo dichiara Amedeo Laboccetta, ex Deputato di Napoli del Pdl, Presidente di Polo Sud.