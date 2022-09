0 Facebook Isabel, la bambina con la malattia rara che sviluppa tumori, la mamma: “E’ un miracolo, a 11 mesi è stata operata” Cronaca 9 Settembre 2022 17:23 Di redazione 2'

La piccola paziente di Napoli è protagonista della terza puntata della nuova stagione di Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Una docu serie che racconta la vita dei piccoli pazienti nel reparto. Isabel Scognamiglio, 5 anni tra qualche giorno, è affetta dalla sindrome di Bws, una malattia rara che colpisce un solo bambino su 100mila. I bambini che la sviluppano hanno una maggiore possibilità di sviluppare tumori negli organi interni, come reni e fegato. Caratteristiche sono anche una crescita improvvisa e parti del corpo più grandi rispetto ad altre.

Nata a Volla, in provincia di Napoli, seguita a Roma fin da piccola, Isabel subisce una serie di interventi chirurgici per la malattia che ha fin dalla nascita. La mamma racconta. “Isabel è il mio miracolo. Mette amore e passione in tutto ciò che fa. In una parola: è speciale”. Arrivata prestissimo, come riporta Napoli Today, al Bambino Gesù: “L’hanno definita la mascotte del reparto…”. A 2 anni ci va per un sospetto tumore al fegato e poi per trattare una vola al mese la Bws. A 11 mesi viene operata. “Ma è stato come un miracolo. Dopo l’intervento, la lingua veniva contenuta interamente in bocca. A 13 mesi ha detto per la prima volta la parola mamma”.

E sul motivo delle riprese: “Abbiamo acconsentito di farci riprendere per tutte quelle mamme che non accettano la loro situazione. Oppure la sottovalutano, se hanno sintomi lievi. Vogliamo mostrare che Isabel sta bene e ha una marcia in più, come tutti i bambini rari: si prende la vita combattendo. Spero che questo aiuti altre famiglie”.