E' caccia al posto al Comune di Napoli: boom di domande per il concorsone: "Ci sono disagi"

Mancano poche ore alla chiusura definitiva delle iscrizioni al mega-concorso al comune di Napoli: il primo dopo 10 anni. Entro la mezzanotte di oggi, giovedì 8 settembre, bisognerà inviare la domanda.

Quando mancano poche ore alla chiusura delle iscrizioni al concorsone per il comune di Napoli, si registrano oltre 120mila domande. Le prove saranno organizzate da il Formez: i test – con tutta probabilità – avranno luogo alla Mostra d’Oltremare, nel quartiere di Fuorigrotta, dopo la data delle elezioni, il 25 settembre prossimo.

Disagi sul portale per inviare la domanda

Già dalle scorse ore sono arrivate in redazione diverse segnalazioni per disagi dati dalla troppe richieste delle persone che hanno deciso solo all’ultimo di prendere parte al concorso. Ricordiamo a tutti che le assunzioni saranno 1.394 divise in vari profili, di cui 242 a tempo determinato. Le graduatorie resteranno aperte per 3 anni.